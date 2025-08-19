Появилось видео, как главарь РДК* оскорбил ЛГБТ** на похоронах и «отхватил»

В Сети появилось видео с похорон погибшего украинского военного и художника Давида Чичкана, на котором произошла потасовка с участием боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*, гея*-ветерана ВСУ и левых анархистов. На кадрах можно заметить, как главаря РДК* Дениса Капустина*** залили спреем из перцового баллончика за то, что он назвал сторонника ЛГБТ** «п*****». Кадры с места событий публикует Mash .

По данным российского издания, лидера воюющих за Украину ультраправых россиян атаковали за то, что он «прямо у гроба» назвал умершего военного ВСУ «п*****». В ответ Капустина*** самого обозвали «п*****» и распылили в него перцовый спрей. Оклемавшись от «перцовой» атаки и множества оскорблений в свой адрес, главарь РДК* ушел с похорон.

«У вас есть, б****, своя страна, с***, где это (ЛГБТ **- ред.) запрещено. П****** туда!» — кричали Капустину*** вслед.

Накануне, 18 августа, украинские СМИ сообщали, что драка на похоронах украинского военного Чичкана началась из-за того, что боевики РДК* напали на людей с флагами ЛГБТ**, присутствовавших на процессии. После этого с ними подрался гей**-ветеран ВСУ. Вспыхнувшую драку разняли левые анархисты, проходившие мимо, — они залили всех оппонентов струей из перцового баллончика, утверждали украинские журналисты. Они добавляли, что представители ЛГБТ** пришли на похороны, потому что погибший Чичкан при жизни поддерживал сексуальные меньшинства.

* Организация признана террористической и запрещена в России

** Движение признано экстремистским и запрещено в России

*** Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга