Погранслужба: с Украины ежедневно пытаются сбежать более 100 мужчин

С территории Украины каждый день пытаются выбраться порядка 100 мужчин призывного возраста, пишет РИА Новости со ссылкой на государственную пограничную службу страны.

Часть людей предпринимает попытки нелегально выбраться в другие государства через пункты пропуска, другие используют «знаменитые схемы», чтобы перебраться через необорудованный участок границы.

Однако отмечается, что статистика учитывает случаи, когда уклонистов ловят, или о них заявляют соседние страны.

Пойманным людям якобы грозит только штраф, в то время как организаторам побегов и разработчикам схем грозит уголовная ответственность.