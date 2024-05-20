Поездка саудовского кронпринца в Японию сорвалась из-за болезни короля

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Поездка премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда в Японию отложили. Причиной срыва визита стала болезнь саудовского короля, 88-летнего Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, сообщает газета «Известия» со ссылкой на японский МИД.

Визит принца Мухаммеда в Японию планировался на 20–23 мая. Поздним вечером 19 мая саудовское посольство связалось с Токио, сообщив о необходимости отложить поездку премьера.

«Нам сообщили, что из-за состояния здоровья его величества короля Саудовской Аравии Салмана, наследного принца и премьер-министра Мухаммеда визит в Японию, запланированный на 20-е число, пришлось отложить», — цитирует издание внешнеполитическое ведомство Японии.

Будущий визит Мухаммеда бен Салман Аль Сауда позже согласуют Токио и Эр-Рияд.

Днем ранее агентство SPA со ссылкой на королевскую канцелярию информировало, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заболел воспалением легких. По данным издания, его величество находится в больнице.