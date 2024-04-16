Подполье: ВС РФ ударили в район аэродрома в Миргороде

Российские военные нанесли удар в направлении военного аэродрома в Миргороде в Полтавской области Украины, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости .

«В район военного аэродрома, который расположен на юго-востоке города Миргород Полтавской области, было нанесено два удара в 22.50 и в 23.02 (понедельника — ред.)», — указал он.

Украинская армия, по словам Лебедева, использует аэродром в качестве аэродрома подскока, чтобы бить по Запорожью и для атак в крымском направлении.

Чаще всего он принимал истребители Су-27. Также на взлетной полосе были замечены и большие воздушные суда.