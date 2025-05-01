Подполье: во власти на Украине находится часть виновников в трагедии в Одессе

Представитель подпольного движения Stop Grave в Одессе поделился тем, что часть виновных в трагедии в Доме профсоюзов занимает сейчас высокие должности во властных структурах в стране, сообщает РИА Новости .

«Руслан Форостяк, на тот момент лидер одесского „евромайдана“ и Совета обороны Одессы, впоследствии ставший советником главы областного управления полиции — кстати, он уроженец Львова», — сказал подпольщик.

Он добавил, что еще Андрей Юсов является пресс-секретарем ГУР.

По его словам, также один из виновных считается погибшим, но, по полученной информации, он тайно покинул страну. Речь идет о Евгении Дейдее. Он был командиром 7-й сотни Евромайдана, которая участвовала в беспорядках 2 мая. Затем он работал нардепом от Народного фронта, а позже еще был советником министра МВД.

Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел 2 мая 2014 года. В этот день в центре Одессы происходили беспорядки. Сторонники Майдана устроили потасовку, разрушили лагерь украинцев, не поддержавших госпереворот, на Куликовом поле. Там организовывали сбор подписей о проведении референдума о децентрализации Украины и о придании русскому статуса государственного языка.

Пророссийские сторонники забаррикадировались в здании Дома профсоюзов. Сторонники Майдана кинули в здание множество коктейлей Молотова и открыли стрельбу, начался пожар. Спасатели ехали долго, а когда прибыли на место, их не пускали протестующие.

В результате возгорания в строении умерли 42 украинца, выступавших против Майдана. 120 человек спасли и 210 эвакуировали.