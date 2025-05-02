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Подполье пообещало отомстить причастным к убийствам в Доме профсоюзов в 2014 г

Представитель подпольного движения Stop Grave заявил, что всех, кто причастен к поджогу Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, установили, их ждет наказание, сообщает РИА Новости .

«Одесса помнит, и мы отомстим», — сказал представитель Stop Grave.

Пожар в одесском Доме профсоюзов произошел 2 мая 2014 года. Тогда в центре города происходили беспорядки. Сторонники Майдана устроили потасовку, разрушили лагерь украинцев, не поддержавших госпереворот, на Куликовом поле. Там организовывали сбор подписей о проведении референдума о децентрализации Украины и о придании русскому статуса государственного языка.

Пророссийские сторонники забаррикадировались в здании Дома профсоюзов. Сторонники Майдана кинули в здание множество коктейлей Молотова и открыли стрельбу, начался пожар. Спасатели ехали долго, а когда прибыли на место, их не пускали протестующие.

Жертвами трагедии тогда стали 48 человек, также свыше 250 пострадали.