Порядка двух сотен украинских боевиков попал под удар российских военнослужащих в селе Клугино-Башкировка рядом с Чугуевом под Харьковом, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости .

«Вчера вечером был прилет в Башкировке, ударили по казарме всушников, по данным агентуры, под удар попали около 200 военнослужащих, данных о погибших пока нет», — пояснил он.

Отмечается, что Киев использует Чугуев для снабжения своих войск, которые идут на ротацию в Липцы, Волчанск и на изюмско-купянское направление. Также оттуда доукомплектовываются «потрепанные» подразделения ВСУ.

Ранее украинский Генштаб признал сложную обстановку на харьковском направлении. Особенно сложной она остается около Волчанска. Также проблемы остаеются еще на пяти направлениях.