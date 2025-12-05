Подозревают во взяточничестве: на Украине проводят обыски у депутата Скороход

Антикоррупционные органы совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) проводят процессуальные действия у народного депутата Анны Скороход в связи с подозрением в получении взятки в особо крупном размере. Об этом проинформировали в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), пишет ТАСС .

В сообщении НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) говорится о раскрытии преступной группы во главе с парламентарием. В данный момент проводятся необходимые следственные мероприятия. Подробности будут сообщены позднее.

Сама Скороход также подтвердила в своем Telegram-канале факт проведения обысков в ее жилище.

Ранее Центр противодействия коррупции сообщал о причастности как минимум 5 народных избранников к скандальным аудиозаписям НАБУ, сделанным в квартире бизнесмена Тимура Миндича, которого считают организатором коррупционной схемы и называют «кошельком Зеленского». Упоминалась, в том числе, и фамилия Скороход.

До этого Скороход была исключена из фракции «Слуга народа» из-за разногласий. В 2019 году она заявила о задержании ее мужа Алексея Алякина из-за ее голосования, которое противоречило позиции фракции, связывая это с голосованием против открытия рынка земли.

В свою очередь, глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в попытках подкупа и лоббировании интересов олигархических групп. Он предупреждал о возможном исключении из объединения. Скороход парировала обвинения, заявив о якобы имеющейся системе выплат депутатам по 5 тыс. долларов в конвертах. После этого в «Слуге народа» приняли решение об исключении Скороход, которая впоследствии вошла в депутатскую группу «Партия „За будущее“», ассоциируемую с Игорем Коломойским.

