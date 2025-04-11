Подоляка заявил о военном восстании против новой власти в Сирии

Подоляка: в Сирии военные фактически подняли мятеж против новой власти

В Сирии некоторые военные «фактически подняли мятеж» против новых властей в лице группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»* (ХТШ*), утверждает военный обозреватель Юрий Подоляка со ссылкой на военкор Олега Блохина. В своем своем Telegram-канале блогер написал, что армейцы из 8-й бригады ВС САР якобы вступают в столкновения с другими солдатами после того, как их командира Ахмада Аль Ауди попытались задержать.

«Сегодня утром фактически одна из регулярных бригад армии подняла мятеж. Речь идет о 8-й бригаде, расквартированной в провинции Дараа», — заявил Подоляка.

По словам обозревателя, после попытки задержания Аль Ауди бойцы 8-й бригады выдвинулись на север страны, где начали «уничтожать или арестовывать» военных, лояльных новому правительству. К восставшим также прибывают подкрепления, утверждает Подоляка.

Официальной информации о предполагаемых столкновениях между военными в Сирии пока нет.

*Организация признана террористической и запрещена в России.