Член экспертного клуба «Дигория», политолог Дмитрий Матюшенков заявил, что заявления Владимира Зеленского о переносе выборов — это лишь очередные маневры и подмена понятий, сообщает RuNews24.ru .

«Референдум по территориям, предложенный Зеленским, также позволяет ему снять с себя ответственность: в случае уступок по Донбассу или Крыму результаты можно приписать воле народа, оправдав тем самым территориальные уступки», — сказал эксперт.

По его словам, один из самых острых моментов в переговорном процессе — это потенциальный отказ Киева от курса на вступление в НАТО в обмен на гарантии безопасности от США и стран Евросоюза.

После событий 2022 года перспективы членства в альянсе для Украины существенно снизились из-за угрозы обострения отношений с Россией. Тем не менее, украинская сторона, по сути, пытается изменить суть вопроса, настаивая на получении аналогичных по своему содержанию гарантий.

