Подготовку к военному конфликту в Швеции начали с поиска новых кладбищ

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В Швеции ищут землю для захоронений на случай военного конфликта

Ассоциации организаций ритуальных услуг Швеции начала поиск новых территорий для захоронений на случай возможного военного конфликта в городах страны, пишет РБК со ссылкой на Associated Press.

Власти скандинавского королевства требуют от похоронных организаций иметь запас земли для захоронения 5% населения муниципалитетов.

Ассоциация похоронных бюро Гётеборга готова купить свыше 40 гектаров земли для погребения 30 тысяч погибших при вооруженном столкновении, пишет агентство, ссылаясь на источник в организации.

При этом в шведских городах нет свободных площадей для строительства новых кладбищ даже в мирное время, пишут авторы публикации.

Гетеборг — второй по величине после шведской столицы Стокгольма город в стране. Там проживает почти 600 тысяч человек.

Ранее нейтральная Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года. В Москве в ответ заявили, что усилят военное присутствие в северо-западных военных округах России.