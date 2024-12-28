Подготовку к военному конфликту в Швеции начали с поиска новых кладбищ
Ассоциации организаций ритуальных услуг Швеции начала поиск новых территорий для захоронений на случай возможного военного конфликта в городах страны, пишет РБК со ссылкой на Associated Press.
Власти скандинавского королевства требуют от похоронных организаций иметь запас земли для захоронения 5% населения муниципалитетов.
Ассоциация похоронных бюро Гётеборга готова купить свыше 40 гектаров земли для погребения 30 тысяч погибших при вооруженном столкновении, пишет агентство, ссылаясь на источник в организации.
При этом в шведских городах нет свободных площадей для строительства новых кладбищ даже в мирное время, пишут авторы публикации.
Гетеборг — второй по величине после шведской столицы Стокгольма город в стране. Там проживает почти 600 тысяч человек.
Ранее нейтральная Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года. В Москве в ответ заявили, что усилят военное присутствие в северо-западных военных округах России.