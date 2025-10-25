Поддержка правительства Германии при Мерце достигла исторического минимума

Согласно данным опроса института INSA, опубликованным изданием Bild, недовольство деятельностью кабинета министров выразили 66% граждан страны. Это на три процентных пункта выше показателей, зафиксированных всего двумя неделями ранее. При этом лишь четверть респондентов (25%) заявили о своей удовлетворенности работой правительства.

Политическая нестабильность усугубляется тем, что почти половина участников опроса считают распад «черно-красной коалиции» в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии до окончания срока полномочий парламента в 2029 году весьма вероятным. Только 32% немцев верят в то, что правительственный альянс сохранится, а 19% затруднились с ответом.

Глава INSA Херман Бинкерт отметил, что население продолжает отдаляться от правящих партий, даже от тех, что традиционно пользовались поддержкой. По его словам, большинство граждан не верят, что публичные заявления канцлера Мерца — в частности, его недавний комментарий о «городском облике» Германии, сформированном миграцией, — способны всерьез улучшить имидж ХДС/ХСС и укрепить доверие к коалиции.