Подбитый Leopard ВСУ отбуксировали в ремонтное подразделение ВС РФ

Российские военные отбуксировали подбитый под Авдеевкой трофейный танк ВСУ Leopard в ремонтное подразделение, рассказали в Минобороны .

«Немецкий танк Leopard был доставлен с передовой на авдеевском направлении в ремонтное подразделение группировки войск „Центр“ силами ремонтно-эвакуационной группы», — сказано в публикации.

Отмечается, что боевую машину эвакуировали в два этапа. Сначала специалисты провели инженерную разведку местности, чтобы обеспечить максимальную безопасность бойцов и техники. После этого танк прицепили к другой гусеничной бронемашине и отбуксировали для дальнейшего ремонта.

«Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение на его дальнейшую транспортировку», — добавили в МО.