Победа правых политических партий в ЕС имеет значительное влияние - политолог

Победа правых политических партий в странах Евросоюза, таких как Германия и Франция, имеет значительное влияние на политику ЕС в целом, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Кирилл Котов.

По словам эксперта, недавние выборы в этих странах подтверждают тренд на укрепление правых и популистских движений, что вызывает волну обсуждений о будущем Европы.

«Победа правых партий часто сопровождается изменениями в политике страны по ряду ключевых вопросов. Например, усиление правых сил может привести к более жесткой миграционной политике, концентрации на внутренней политике, сокращению социальных программ и изменениям в отношениях с другими странами, включая страны-члены Евросоюза. Это может вызвать напряженность в отношениях между странами ЕС и затронуть процесс принятия общеевропейских решений», - сказал Котов.

Победа правых партий также может повлиять на интеграционные процессы в Евросоюзе. В случае укрепления националистических тенденций в странах-членах, возможно возникновение противодействия общеевропейским инициативам и интеграционным усилиям.

«Это может замедлить процесс европейской интеграции и создать дополнительные препятствия для достижения согласия по ключевым вопросам. Та же Ле Пен активная пропагандистка «Franxit», - добавил политолог.

Однако стоит отметить, что победа правых партий не всегда означает радикальные изменения в политике. В некоторых случаях правые партии могут быть вынуждены искать компромиссы с другими политическими силами для формирования коалиционных правительств, что может смягчить радикальные предложения и обеспечить более умеренный курс действий, сбалансировав политику с двух сторон, левых сил и правых.