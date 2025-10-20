Плохие и очень плохие: какие условия есть у Украины для выхода из конфликта с РФ

Киев не располагает ни суверенитетом, ни военным потенциалом для диктовки условий по завершению российско-украинского конфликта, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Если трезво смотреть на вещи, то сейчас хороших условий для выхода из конфликта у Украины нет. Есть или плохие, или очень плохие. Но сама постановка вопроса об украинских условиях представляется некорректной: эта страна не обладает ни суверенитетом, ни военно-политическими ресурсами, может быть, за исключением человеческих, чтобы выдвигать хоть какие-то условия России», — сказал Сипров.

Он отметил, что, разумеется, они могут сколько угодно требовать что-то, что внутри России нивелирует успех СВО.

«Стоит напомнить, что Запорожская, Херсонская области, ЛНР и ДНР являются конституционными территориями РФ. У нас народ не поймет сдачи противнику по итогам СВО части нашей земли. Вероятно, на это и делают ставку и в Лондоне, и в Киеве», — заключил эксперт.

