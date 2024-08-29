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Боуз: заявление Польши о помощи Украине — плохая новость для Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал высказывание главы министерства национальной обороны Польши о невозможности для Варшавы дальнейшего оказания военной помощи Украине, сообщает «Царьград» .

Польский министр обороны заявил, что его страна «сделала все, что могла» в вопросе предоставления военной поддержки Киеву и более не может продолжать эту практику.

По мнению эксперта, данное заявление следует расценивать как неблагоприятное для президента Украины Владимира Зеленского.

Боуз отметил, что высказывание польского чиновника не сулит Зеленскому ничего хорошего. Ирландский журналист напомнил, что ранее немецкое правительство также сократило объемы военной помощи киевскому режиму.