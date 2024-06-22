Пленный: украинские отказники попадают под огонь заградотрядов

Украинские заградотряды, сформированные из мобилизованных в ВСУ расстреливают так называемых отказников — людей, которые отказываются выполнять боевые задания, рассказал украинский военнопленный Юрий Водян в беседе с РИА Новости .

Бойцы, которые не хотят выполнять приказания, по его словам, имеют мало шансов на выживание.

«Есть заградотряд, который ставится, и по возвращении на украинские позиции тебя просто могут свои расстрелять за то, что ты „отказник“, — поделился он.

Лучшее, что может грозить «отказникам», это тюремное заключение на 10-15 лет, добавил Водян.

«Как минимум изобьют и посадят снова, или просто пошлют на „нулевую“ позицию, которая под очень жестким обстрелом. Выживай как хочешь», — пояснил он.

Боец вспомнил рассказы своих бывших сослуживцев и отметил, что заградотряды часто создаются из недавно укомплектованных бригад, а порой — из тех же подразделений, откуда отбирают группу для задания. Им дают задание стрелять по всем, кто будет возвращаться.

«Никого не пропускать». Вот это и называется заградотряд», — добавил пленный.