Пленный: мобилизованным украинцам не дают статус военнослужащих

Украинское командование не оформляет мобилизованных в ряды ВСУ официально, чтобы не платить родственникам при их гибели, рассказал бывший боец ВСУ Максим Лихачев, который приехал в ДНР на угнанном танке, в беседе с ТАСС .

«Со 119-й бригады меня переводили в 59-ю и ни в какой документации я не прошел, нигде меня не вписали. И нас много таких.<…> Чтобы выплаты не выплачивать», — пояснил он.

Подобная практика, по словам военнослужащего, особенно популярна была в последнем соединении, где он служил. Ее применяют в отношении «пойманных на улице» украинцев, которых собираются отправлять на передовую.

Также Лихачев отметил, что с 2022 года он находился в 101-й бригаде охраны Генерального штаба страны. Однако через год его перевели в 110-ю отдельную мехбригаду из-за скандала с начальником.

«Это особенная бригада для провинившихся. Там унижают честь и достоинство человека, издеваются», — рассказал мужчина.

В 119-й бригаде, куда боец попал после этого, он, как и многие сослуживцы, по документам не числились.