Плечом к плечу: Северная Корея о России и спецоперации на Украине

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В северокорейской «Нодон синмун» написали статью о сражении за справедливость

КНДР и Россия вместе отстаивают международную справедливость, указано в статье газеты «Нодон синмун». выдержки цитирует РИА Новости .

«Наш народ почитает за честь сражаться плечом к плечу на общем фронте за защиту самостоятельности и международной справедливости», — говорится в публикации.

При этом официальный орган Пхеньяна называет специальную военную операцию РФ на Украине как «священную войну справедливости».

Власти Северной Кореи, указывает издание, поддерживает СВО и осуждает попытки Запада эскалировать конфликт.

Ранее газета опубликовала авторскую статью президента России Владимира Путина перед его официальным визитом в республику.