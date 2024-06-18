Плечом к плечу: Северная Корея о России и спецоперации на Украине
В северокорейской «Нодон синмун» написали статью о сражении за справедливость
КНДР и Россия вместе отстаивают международную справедливость, указано в статье газеты «Нодон синмун». выдержки цитирует РИА Новости.
«Наш народ почитает за честь сражаться плечом к плечу на общем фронте за защиту самостоятельности и международной справедливости», — говорится в публикации.
При этом официальный орган Пхеньяна называет специальную военную операцию РФ на Украине как «священную войну справедливости».
Власти Северной Кореи, указывает издание, поддерживает СВО и осуждает попытки Запада эскалировать конфликт.
Ранее газета опубликовала авторскую статью президента России Владимира Путина перед его официальным визитом в республику.