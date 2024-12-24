План сырой: эксперт оценил идею отправки «миротворцев» из ЕС на Украину

Профессор Академии военных наук, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что идея французского президента Эммануэля Макрона отправить 90 тысяч военных-«миротворцев» на Украину скорее является попыткой отвлечь избирателей от внутренних проблем страны, сообщает Инфо24 .

«Если это будут миротворцы, то они будут вооружены только легким оружием. В их задачи будет входить мониторинг линии разграничения, но даже для этих целей 90 тысяч военных слишком мало. Пока это очень сырой план, никак не совпадающий с нашими целями», — заявил эксперт.

По его словам, для Франции этот шаг может обернуться трагическими последствиями: Москва не оставит его без ответа и будет готова к массированным атакам по иностранным войскам.

Россия точно будет рассматривать «миротворцев» как участников конфликта и вряд ли в ЕС кто-то заинтересован в подобной провокации, заключил эксперт.