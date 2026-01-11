Пять парламентских партий Гренландии совместно осудили риторику США

Лидеры всех пяти парламентских партий Гренландии в совместном заявлении осудили риторику Вашингтона в отношении острова и выступили против присоединения к США, сообщает РИА Новости .

Заявление подписали лидеры всех пяти партий острова: «Демократы», «Налерак», «Инуиты Атакатигиит», «Сиумут» и «Атассут».

«Будущее Гренландии должно быть определено гренландским народом… Никакие другие страны не могут вмешиваться в это», — говорится в совместном заявлении.

4 января супруга заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала в соцсети X изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, сопроводив его подписью «скоро». В ответ на это посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил о тесных союзнических отношениях между Данией и США, подчеркнув, что Копенгаген ожидает полного уважения к территориальной целостности Датского королевства.

Ранее американский президент Дональд Трамп повторно поднял тему о важности установления контроля США над Гренландией, утверждая, что остров играет ключевую роль для обороноспособности страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.