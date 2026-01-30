сегодня в 18:17

Писатель Шенкман и микробиолог Гольдфарб пополнили реестр иноагентов в России

Российский писатель и журналист Ян Шенкман, а также микробиолог Александр Гольдфарб были внесены министерством юстиции РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. Информация об этом опубликована на официальном сайте министерства .

В обосновании решения указано, что Гольдфарб участвовал в создании и распространении материалов, произведенных иностранными агентами, для широкой аудитории, а также распространял материалы организаций, признанных нежелательными на территории России.

Шенкман же, по данным Минюста, занимался распространением ложной информации о решениях и политике, реализуемой органами государственной власти России.

Вместе с указанными лицами в реестр иностранных агентов также были включены проекты MISRA, «Дозор в Волгограде» и медиа-проект «Новая вкладка».

