Пичкали наркотиками: Мединский раскрыл, что добавляли в еду на Майдане
Фото - © ВО Свобода. Майдан 23.02.2014, CC BY 3.0,/Wikipedia.org
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в пищу для участников Майдана в Киеве подмешивали наркотические вещества под видом пищевых добавок.
По словам Мединского, его дальняя родственница работала на Майдане поваром. Женщина решила попробовать пищевые добавки, которые выдавали вместе с продуктами для приготовления еды митингующим. При этом поварам говорили, что это витамины A, C и D.
«Бабушка решила тоже попробовать эти добавки и бахнула себе в миску. В результате была госпитализирована с тяжелым наркотическим отравлением», — рассказал Мединский в эфире радио Sputnik.
По его мнению, организм пожилой женщины просто не выдержал дозу этих «витаминов», которыми «пичкали» молодежь.