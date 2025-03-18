Мединский утверждает, что в пищу для участников Майдана добавляли наркотики

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в пищу для участников Майдана в Киеве подмешивали наркотические вещества под видом пищевых добавок.

По словам Мединского, его дальняя родственница работала на Майдане поваром. Женщина решила попробовать пищевые добавки, которые выдавали вместе с продуктами для приготовления еды митингующим. При этом поварам говорили, что это витамины A, C и D.

«Бабушка решила тоже попробовать эти добавки и бахнула себе в миску. В результате была госпитализирована с тяжелым наркотическим отравлением», — рассказал Мединский в эфире радио Sputnik.

По его мнению, организм пожилой женщины просто не выдержал дозу этих «витаминов», которыми «пичкали» молодежь.