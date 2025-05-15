Philip Morris возвращается в Россию под новым брендом

Согласно данным Роспатента, исключительные права на эту марку будут действовать до 2034 года, а правообладателем указан швейцарский филиал компании.

Это решение выглядит особенно неожиданным на фоне прежних заявлений руководства компании о планах ухода с российского рынка. В марте 2022 года Philip Morris приостановила инвестиции в России, а летом того же года гендиректор компании Яцек Ольчак в интервью Bloomberg заявил о намерении полностью свернуть бизнес в стране. Однако, как признавал сам Ольчак, найти покупателя для российских активов так и не удалось.

Эксперты рынка отмечают, что новая регистрация свидетельствует о долгосрочных планах компании сохранить присутствие на российском рынке, который до 2022 года занимал седьмое место в мире по объемам продаж PMI. Под новым брендом компания сможет выпускать широкий ассортимент продукции — от традиционных сигарет до электронных устройств и систем нагревания табака.

Ожидается, что в ближайшее время Philip Morris активизирует продвижение своей продукции под новым брендом на российском рынке.