Пхеньян при необходимости обратится за помощью к «дружественной» Москве

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Ким Чен Ын поблагодарил Путина за поддержку при наводнении

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил президента России Владимира Путина за предложение помощи в устранении последствий наводнения, пишет РИА Новости .

Ким Чен Ын… выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Владимировичу Путину и правительству РФ», — указано в публикации.

По словам главы КНДР, если в ходе восстановления понадобится помощь, то о ней он «будет просить самых искренних друзей» — Россию.

Часть провинций республики накрыли мощные ливни, которые вызвали наводнения, угрожающие жителям некоторых населенных пунктов.

Из подтопленных мест были эвакуированы более 4,2 тысячи человек.