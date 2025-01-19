Пезешкиан: РФ и Иран не устраивает стремление США к однополярному контролю мира

США считают, что весь мир должен находиться под их контролем, и стремятся к этому, но такая ситуация не устраивает Россию и Иран, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан, пишет ТАСС со ссылкой на интервью Владимиру Соловьеву для телеканала «Соловьев Live».

«Штаты стремятся к однополярности, они считают, что весь мир должен находиться под их контролем и двигаться в соответствии с их целями и желаниями», — заявил Пезешкиан.

Иранский президент отметил, что в настоящее время важно обращать внимание на то, какую политику Вашингтон будет вести при президентстве избранного лидера Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года.

Пезешкинан отметил, что однополярный контроль мира со стороны США не нравится не только России, но и Ирану. Он также считает, что трудно представить, чтобы такая великая страна, как РФ, подчинялась решением других государств.