Петербуржцам объяснили, как стать наблюдателем на выборах

Петербуржцы старше 18 лет могут стать наблюдателями на выборах

Глава комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова заявила, что приоритетная задача наблюдения на выборах — обеспечение честного процесса, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Стать наблюдателем может любой гражданин РФ, достигнувший совершеннолетия, дееспособный и не имеющий статуса иностранного агента. Подать соответствующую заявку нужно в Общественную палату Санкт-Петербурга или Общественную палату России.

«Наша главная задача — не оставлять человека один на один с проблемой, когда он находится на избирательном участке», — отметила Булгакова.

Наблюдатели также намерены вести независимый контроль за выборами губернатора Петербурга, отмечает издание.