Песков: переговоры представителей РФ и США состоятся в начале следующей недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда пройдут официальные переговоры представителей РФ и США. По его словам, встреча состоится в Саудовской Аравии «в самое ближайшее время», сообщает РИА Новости .

Официальный представитель Кремля отметил, что сейчас согласовываются последние нюансы предстоящих переговоров. Он подчеркнул, что речь идет о самых ближайших днях.

«Мы своевременно сообщим, кто будет представлять российскую сторону. Пока я не готов этого сделать», — сказал Песков журналистам.

Она также подчеркнул, что президенты РФ И США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят нюансы возобновления Черноморской инициативы, а также аспекты урегулирования украинского конфликта.