Песков заявил, что Россия не разворачивается на Восток во внешней политике

Дмитрий Песков: никуда Россия разворачиваться не собирается, это было бы ошибкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не разворачивается на Восток во внешней политике. По его словам, страна укрепляет свое стратегическое и привилегированное стратегическое партнерство не только с Китаем, но и с другими государствами, расположенными в регионе, а также со странами Глобального Юга, которые стремятся к дружественным отношениям с РФ, сообщает aif.ru .

Пескову задали вопрос, можно ли сказать, что во время визита президента России Владимира Путина в Китай поворот на Восток во внешней политике страны был документально оформлен. Он ответил однозначно: так сказать нельзя.

«Документально, во-первых, ничего не оформлялось, никакие повороты документально оформить невозможно. Потом никуда Россия разворачиваться не собирается, это было бы ошибкой. Она, собственно, и была на Востоке», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, текущая глобальная трансформация способствует сплочению стран Глобального Юга, объединенных общей целью преобразования мировой системы взаимоотношений.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В мероприятии принимают участие 4500 человек, представляющих более 70 стран.