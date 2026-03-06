Если Финляндия разместит на своей территории ядерное оружие, то Россия будет рассматривать это как угрозу своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Он раскритиковал планы Финляндии по размещению ядерного оружия. Песков заявил, что эта идея приведет к эскалации напряженности в Европе.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва примет соответствующие меры в ответ на размещение Финляндией ядерного оружия. По его словам, заявления финских властей «добавляет уязвимости» республике.

Ранее финский министр обороны Антти Хяккянен заявил о планах правительства разрешить ввоз и размещение ядерного оружия в стране, если того потребует оборона. Он уточнял, что в других случаях поставки такого вооружения будут запрещены.

Между тем финская оппозиция раскритиковала данные планы.

