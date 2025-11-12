Песков: в Москве слышали приветствие Токаева Трампу на встрече в США

В Кремле слышали приветствие казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева главе Соединенных Штатов Дональду Трампу, когда тот летал в американский Вашингтон. Политик говорил то же самое, что и лидеры иных государств, рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

До этого СМИ отмечали, что Токаев во время поездки в Вашингтон называл Трампа великим президентом. Тогда глава Казахстана сказал, что американский коллега — «государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику США — как внутреннюю, так и внешнюю».

Песков подтвердил, что в Кремле знают о приветствии Токаева Трампу. По словам пресс-секретаря президента, многие приезжающие в Белый дом начинают диалог именно с этого.

«А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», — отметил Песков.

