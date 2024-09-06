Песков: США может перестать использовать Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются на изменения в отношениях между Россией и США: может наступить ситуация, когда у Штатов исчезнет потребность использовать РФ в своих целях, пишет РИА Новости .

После слов поддержки Путина в предвыборной гонке в адрес Камалы Харрис в Белом доме попросили Россию «перестать говорить и вмешиваться в выборы».

«И как раз президент и говорил, что, может быть, и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы», - сказал журналистам Песков.

Выборы президента США назначены на 5 ноября. Камала Харрис будет представлять на них демократическую партию, а республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.