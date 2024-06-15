Песков считает неконструктивной реакцию западных стран на инициативы Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад неконструктивно реагирует на высказанные предложения президента России Владимира Путина по новой архитектуре безопасности и урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС .

«Ее много, огромное количество — официальная реакция, официальные заявления», — уточнил Песков на вопрос о реакции западных стран.

Ранее глава государства на встрече с руководством МИД РФ высказался о крахе системы евроатлантической безопасности. Кроме того, он предложил выстроить на континенте новую архитектуру, которая учитывала бы интересы всех стран.

Путин еще назвал условия для урегулирования конфликта: вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс, отмена антироссийских санкций и установление нейтрального статуса Украины.