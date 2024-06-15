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Песков считает неконструктивной реакцию западных стран на инициативы Путина

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад неконструктивно реагирует на высказанные предложения президента России Владимира Путина по новой архитектуре безопасности и урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Ее много, огромное количество — официальная реакция, официальные заявления», — уточнил Песков на вопрос о реакции западных стран.

Ранее глава государства на встрече с руководством МИД РФ высказался о крахе системы евроатлантической безопасности. Кроме того, он предложил выстроить на континенте новую архитектуру, которая учитывала бы интересы всех стран.

Путин еще назвал условия для урегулирования конфликта: вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс, отмена антироссийских санкций и установление нейтрального статуса Украины.