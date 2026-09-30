Песков: Россия отрицает наличие в стране политзаключенных

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия категорически отрицает наличие политзаключенных, поэтому тема их освобождения в обмен на смягчение западных санкций не обсуждалась, сообщает РИА Новости .

Журнал The Atlantic написал, что американский президент Дональд Трамп хочет добиваться улучшения отношений с РФ через смягчения санкций против экономики. Этот план предполагает взаимную сделку: Россия освободит ряд политических заключенных, а Штаты — смягчат ограничения.

«Нет, она (такая сделка — ред.) не обсуждалась. В такой постановке, собственно, она и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна», — сказал Песков.

По его словам, российские спецслужбы продолжают регулярные контакты на счет различных обменов.

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