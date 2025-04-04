Песков: разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайщие дни телефонные переговоры российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом не планируются, сообщает ТАСС .

Согласно информации американского издания Politico, в европейских странах предполагают, что очередные переговоры двух лидеров может состояться 4 апреля.

«Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее американский телеканал NBC News сообщал, что ближайшее окружение Трампа рекомендует ему воздержаться от новых телефонных переговоров с Путиным до получения четких обязательств о полном прекращении огня на Украине.