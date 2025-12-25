Песков раскрыл, ждать ли от Путина выступления перед Федсобранием в 2025 году

Песков: Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию в этом году

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию «своевременно». Но в 2025 году этого не планируется, рассказал « Ведомостям » пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У него спросили, почему послания Федсобранию не будет. Песков ответил, что такое решение принял Путин.

«После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика», — добавил Песков.

В соответствии с Конституцией, президент РФ выступает с посланием к Федеральному собранию каждый год. В них он рассказывает о положении в государстве, главных направлениях внутренней и внешней политики страны.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.