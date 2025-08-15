сегодня в 07:33

Песков: Путин в Магадане приедет на предприятие и поговорит с губернатором

Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Магадан собирается приехать на промышленное производство и провести встречу с губернатором региона Сергеем Носовым. Глава государства уже приехал в город, рассказал пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

В Магаданской области возводится большое количество промышленных объектов. Там производят биожиры, витамины, в том числе Д, отечественные препараты. Предприятие планирует посетить Путин, отметил пресс-секретарь президента.

Во время поездки глава РФ проведет встречу с Носовым и съездит на объекты благоустройства города. Таким образом, у Путина будет полноценная региональная поездка.

Президент России приехал в Магадан по пути на американскую Аляску. Там вечером 15 августа у него пройдет встреча с главой США Дональдом Трампом.