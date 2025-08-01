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Песков: Путин в этом году не собирается в отпуск

У президента РФ Владимира Путина в 2025 году не будет отпуска. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает SHOT .

Август считается традиционным месяцем отпусков у политиков и чиновников. Журналисты решили поинтересоваться, предвидится ли в ближайшее время отдых у российского лидера.

Песков отметил, что Путин в этом году работает практически без перерыва.

«Он (Путин — ред.) никогда официально в отпуск не уходит», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что функции главы государства не подразумевают возможность проводить отпуск. При этом он отметил, что «пара выходных» у Путина «иногда случается», но он назвал их неполноценными, ведь «полноценных выходных просто физически не может быть».

Ранее президент РФ был награжден медалью «За верность российскому флоту». Награду ему вручили за большой личный вклад в развитие морского флота РФ.