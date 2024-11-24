Песков: Путин посылал Западу четкий сигнал, что не надо наращивать эскалацию

Президент России Владимир Путин еще пару месяцев назад посылал четкий сигнал Западу о том, что не нужно наращивать эскалацию. Игнорирование этого сигнала привело к решительным действиям и жестким заявлениям со стороны российского лидера, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.

«Во-первых, выступая в Санкт-Петербурге пару месяцев назад, Путин же четко предупреждал об этом. <…> Конечно, это была все-таки надежда, что страны прислушались к этому. Ну и я думаю, что здесь произошла такая смесь и оголделости тех, кто принимает решения, смесь их натуры — партия войны — и еще жажда мести внутриполитической. Все эти факторы они срослись в Вашингтоне. И отсюда произошло это решение (провести испытания „Орешника“ — ред.)», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля пояснил, что именно игнорирование Западом предупреждения Путина привело к решительным действиям и жестким заявлениям.

21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и объяснил, почему в Днепропетровске прошло испытание новейшего оружия средней дальности «Орешник». Он также заявил, что страна готова к любым сценариям и не оставит без ответа ни одного действия Запада, направленного на угрозу нашей стране.