Песков: Путин готов поговорить с президентом Франции Макроном

Российский президент Владимир Путин готов разговаривать с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Однако в случае наличия обоюдной политической воли, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

До этого Макрон отмечал, что ЕС оказалось бы полезно снова начать вести диалог с Путиным. Причем сделать это желательно было бы в ближайшие недели.

Песков отметил, что президент Франции рассказал о готовности начать диалог с Путиным. На прямой линии глава РФ заявлял, что тоже не против разговаривать с Макроном.

«Если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить», — добавил Песков.

