сегодня в 16:22

Песков публично назвал себя малововлеченным отцом в воспитание детей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мало внимания уделяет воспитанию детей, отметив, что нужно увеличить личное участие, сообщает ТАСС .

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможности оказания помощи «вовлеченным» отцам в России.

Путин подчеркнул, что наряду с поддержкой материнства, важно разработать меры, направленные на стимулирование ответственного и заинтересованного отцовства.

Песков прокомментировал, каким отцом считает себя.

«Малововлеченный (в детское воспитание отец — ред.). Надо больше вовлекаться», — с улыбкой сказал Песков.

Согласно открытым источникам, у Дмитрия Пескова пятеро детей: трое сыновей и две дочери. Младшей дочери пресс-секретаря президента РФ в настоящее время 11 лет. Ее мамой является третья супруга Пескова, российская фигуристка Татьяна Навка.

