Песков: переговоры в Стамбуле приостановлены из-за позиции Украины

Нежелание Киева реагировать на инициативы Москвы привело к приостановке переговоров в турецком Стамбуле. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале репортера.

Произошла пауза в переговорах в Стамбуле. Это случилось потому, что Украина не хочет давать ответ на предложения России, ответил Песков на вопрос о том, утрачен ли импульс переговоров президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в американском Анкоридже.

По словам пресс-секретаря президента России, Киев не отвечает на проект документа, который получил от Москвы. Также была проигнорирована инициатива сформировать три рабочие группы.

«И все это для того, чтобы начать делать ту самую „домашнюю работу“, которую необходимо сделать до встречи в верхах», — добавил Песков.

