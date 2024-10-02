Песков ответил, созвонится ли Путин с Шольцем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что власти Германии не отправляли России запрос на проведение телефонной беседы между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает Газета.ru .

Журналисты обратились к представителю Кремля с вопросом, была ли просьба от Берлина к Москве о проведении такого разговора.

«Нет, не запрашивал», — ответил Песков.

Корреспонденты обратили внимание на то, что в последний раз Шольц и Путин публично общались в декабре 2022 года. В этом контексте они поинтересовались у Пескова, встречались ли эти политики после этого в частном порядке.

Как заявил представитель Кремля, подобного рода мероприятий тоже не проводилось.

1 октября издание Die Zeit со ссылкой на источники внутри немецкого правительства сообщило, что канцлер ФРГ выразил желание провести телефонный разговор с главой России. В то же время в сентябре пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт отметил, что Олаф Шольц сможет обсудить вопросы с Владимиром Путиным только в том случае, если посчитает, что момент для этого подходит.