Песков ответил на желание Японии заключить мирный договор по Курилам

Песков исключил заключение мирного договора с Японией при ее нынешней политике

Говорить о заключении мирного договора с Японией преждевременно, потому что Токио продолжает придерживаться антироссийского курса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее МИД Японии выступил за мирные переговоры с РФ, но сохранил формулировку о «незаконной оккупации» Северных Курил, сообщает РИА Новости .

Песков отметил, что японские власти «поспешили полностью присоединиться» к недружественным шагам по отношению к Москве. Токио также продолжает сохранять антироссийский настрой, добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, сейчас Россия и Япония не контактируют по вопросу заключения мирного договора о Курилах.

«Нет, сейчас никаких контактов с японскими властями нет. <…> Мы исходим из реального положения дел. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о возможности каких-либо переговоров», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Японское дипведомство в докладе за 2025 год «Синяя книга» снова выступило за мирные переговоры с Россией. В документе также говорилось, что проблема «северных территорий», как в Японии называют Северные Курилы, остается «самым большим неразрешенным вопросом» в отношениях Токио и Москвы. МИД Японии назвал эти территории своими «суверенными землями», которые «незаконно оккупированы».