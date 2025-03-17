Песков ответил на слова Лукашенко про «тайные» звонки Путину с Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать по теме якобы «тайных» звонков главе России Владимиру Путину по вопросу Украины, о которых ранее говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер утверждал, что некоторые люди с Украины звонили Путину в рамках «непубличной договоренности», сообщает РИА Новости .

«Мне нечего сообщить вам по этой теме», — сказал Песков.

В недавнем интервью телеведущей Ольге Скабеевой Лукашенко заявлял, что на Украине нет договороспособных политиков, однако «мы же все равно разговариваем с ними». По его словам, во время звонков Путину с Украины разговоры проходили «тайком, чтобы журналисты не узнали».

«Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми», — говорил глава Белоруссии.

Между тем Кремль подтвердил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланированы на 18 марта. Тем не менее Песков не стал раскрывать темы, которые готовятся обсудить политики.