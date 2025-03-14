Песков отрицает, что Келлога отстранили от переговоров по просьбе Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога отстранили от переговоров с Россией по просьбе Кремля. Якобы у американского дипломата была проукраинская позиция, сообщает ТАСС .

По словам Пескова, решение отстранить Келлога — это исключительно внутреннее дело Штатов. Как он заявил, абсурдно предполагать, что Россия может влезать в решения США.

«Это их решение, кого назначать, кого не назначать. Нет, это я совсем не могу подтвердить», — заявил Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля напомнил, что все отношения должны строиться на взаимном уважении. Из этого принципа Россия никогда не будет влезать во «внутреннюю кухню» США.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Келлога отстранили от высоких переговоров с Москвой о мире на Украине. Якобы в Кремле заявили, что не хотят присутствия спецпредставителя, потому что он поддерживает украинского президента Владимира Зеленского.

Келлог не вошел в состав американской делегации на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии. США представляли глава Госдепа Марко Рубио, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник президент США по национальной безопасности Майк Уолтц.