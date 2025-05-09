Песков о заявлении Мерца: РФ поддерживает мирные инициативы

сегодня в 22:40

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном перемирии в ближайшие выходные, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что Россия приветствует усилия любых стран, направленные на урегулирование конфликта на Украине, однако необходимо понимать контекст подобных заявлений.

«РФ сразу поддержала идею тридцатидневного перемирия, но важно учитывать все нюансы, включая продолжающиеся атаки ВСУ», — заявил Песков. Он добавил, что российские военные анализируют ситуацию на фоне объявленного перемирия, фиксируя обстрелы со стороны украинских сил.

Ранее Мерц допустил возможность достижения временного прекращения огня в ближайшие дни.