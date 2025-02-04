Песков о поставках оружия от США Украине: очевидно, что они продолжаются

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что можно предположить, что США продолжают оказывать Украине военную помощь и при новом президенте Дональде Трампе, так как обратного американская сторона не заявляла, пишет ТАСС .

Агентство Reuters распространило информацию, что США решили возобновить поставки оружия Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Песков отреагировал на публикацию и указал на то, что поставки могли и не прекращаться.

«Очевидно, что поставки продолжаются. Об остановке поставок вооружения никто не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются», — заявил Песков.

Иностранное агентство сообщило со ссылкой на четыре разных источника, что США приостанавливали поставки военной помощи киевскому режиму, но теперь их решили возобновить. Теперь, по данным СМИ, компетентные органы спорят о том, какого объема будут поставлять средства и военную технику Украине при Трампе.

Ранее сообщалось, что новая американская администрация допускала полную остановку таких поставок Киеву.