Песков назвал недопустимым задержание сотрудницы МИД РФ во Франции

«Это совершенно недопустимые действия, они противоречат всем обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции. Не были допущены на протяжении длительного времени представители нашей консульской службы в Париже. Конечно, подобные действия Франции мы осуждаем и считаем их по отношению к нашим представителям, дипломатам непозволительными», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, задержание сотрудницы МИД РФ во Франции негативно влияет на двусторонние отношения стран, которые и без того являются напряженными.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала подробности о задержании своей коллеги во Франции. По ее словам, у задержанной без пояснения причины изъяли мобильный телефон и компьютер.