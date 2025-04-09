Песков назвал недопустимым задержание сотрудницы МИД РФ во Франции
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Французская пограничная служба 6 апреля задержала без объяснения причины сотрудницу министерства иностранных дел России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся недопустимой ситуацией, пишет РИА Новости.
«Это совершенно недопустимые действия, они противоречат всем обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции. Не были допущены на протяжении длительного времени представители нашей консульской службы в Париже. Конечно, подобные действия Франции мы осуждаем и считаем их по отношению к нашим представителям, дипломатам непозволительными», — заявил Песков.
По словам пресс-секретаря президента РФ, задержание сотрудницы МИД РФ во Франции негативно влияет на двусторонние отношения стран, которые и без того являются напряженными.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала подробности о задержании своей коллеги во Франции. По ее словам, у задержанной без пояснения причины изъяли мобильный телефон и компьютер.