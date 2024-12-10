Песков назвал 10 основных проблем россиян

Дмитрий Песков: сейчас время такое, когда работа кипит

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, рассказал, что в Кремле начали составлять отчеты о содержании обращений граждан, направленных на прямую линию с главой государства. Эксперты выделили десять основных вопросов, которые наиболее беспокоят население, сообщает «Царьград» .

Он отметил, что существует понимание различий в этих проблемах в зависимости от региона. Песков подчеркнул, что президенту регулярно сообщают о содержании обращений, чтобы он был в курсе насущных вопросов, интересующих граждан.

Кроме того, Песков добавил, что такие отчеты будут поступать постоянно в преддверии предстоящих прямых линий. Текущая работа по обработке обращений активно продолжается.

«Сейчас время такое, когда работа кипит», — отметил пресс-секретарь Путина.

Президент проведет прямую линию с гражданами 19 декабря, чтобы обсудить актуальные вопросы и, как обычно, подвести итоги уходящего года.